Планують відкрити центр, де допомагатимуть не лише військовим

В Україні продовжують додатково відкривати нові відділення реабілітації для наших захисників та захисниць. Цього разу на Львівщині. В одній із лікарень завдяки благодійникам з'явилося реабілітаційне відділення європейського зразка. В сучасних умовах медики одночасно зможуть лікувати близько пів сотні пацієнтів. З тими, хто потребує такої допомоги, поспілкувалися мої львівські колеги.

Тут видалені у мене м'язи і стопа не піднімається, але кажуть лікарі що буде підніматися.

В одній із палат нового відділення реабілітації - доброволець Ярослав. Чоловік на фронті із перших днів повномасштабного вторгнення росіян. Поранення отримав на Бахмутському напрямку.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Зайняли посадку, щоб не допускати ближче ворога. Тоді почався мінометний, потім танковий обстріл, а потім авіація. І при обстрілі авіації отримав поранення.

У Ярослава позаду 11 операцій. Щоб знову повноцінно ходити - потрібне ще одне хірургічне втручання та реабілітація. А далі - чоловік знову хоче повернутися на фронт.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Найперше - там мій син, я за нього переживаю, по друге, там хлопці, по-третє, ми йшли на війну, щоб воювати.

Поруч реабілітацію проходить доброволець Петро. На фронті він отримав важкі травми ніг. Одну кінцівку - довелось ампутувати. Лікуватися за кордоном військовослужбовець і не планував. Бо ж певен - удома і стіни лікують.

Петро Корнага, військовослужбовець Збройних сил України:

Хлопці тут нормально роблять, дякую їм. Хлопці молоді, але два тижні уже розробляю, якось нога все нормально, потім ходжу ще до жіночки на масаж.

Для поранених бійців у відділені створили максимальні умови для якісної реабілітації.

Ганна Красюк, голова міжнародного штабу допомоги українцям:

В кожній палаті зроблені санвузли, для нас це важливо, щоб було із засобами гігієни ну звісно повністю все, сантехніка.

А ще у кожній палаті - мурали. Їх створила львівська художниця. Усе заради того, щоб захисники тут почувалися комфортно.

Ірина Мартин, художниця:

Наприклад у цій палаті є дитячий малюнок, що фірма-донат оголосила конкурс на найкращий дитячий малюнок тематичний, щодо Перемоги. І ось ми маємо такий чудовий мурал, який я втілила власноруч, опираючись на роботу цієї дівчинки.

Ремонт нового відділення у медзакладі коштував три мільйони гривень. Усі гроші - це благодійна допомога українських та іноземних благодійників. Одночасно медики можуть тут розмістити до пів сотні пацієнтів.

Ростислав, завідувач нейрореабілітаційного відділення:

Тут проходить повністю комплекс реабілітації у нас є реабілітаційні зали, у яких хлопці займаються, фізіотерапевтичне відділення є також, де проходять відновлення, лікування. Ну і палати. Це є більше, для скажем так, для перебування і по-можливості можуть навчитися самообслуговування.

Згодом у цьому медзакладі планують відкрити центр, де допомагатимуть не лише військовим, а й усім, хто постраждав через війну. Зокрема лікуватимуть опіки, робитимуть пластичні операції та надаватимуть психологічну підтримку.