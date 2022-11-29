В українському уряді запевняють, що попри постійні російські атаки по об'єктах енергетичної системи, вона залишається цілісною. Дефіцит надалі корегуватиметься обмеженнями споживання.

Про це розповів очільник Кабінету міністрів Денис Шмигаль.

За його словами, станом на 29 листопада заживлено всі регіони країни, окрім Херсонської області, де територія сильно замінована і є суттєві пошкодження.

Зараз виробництво електроенергії в країні здатне покрити 70% від потреб у споживанні. 30% нестачі надалі корегуватимуть обмеженнями споживання. Населення не матиме електроенергії щонайменше по 5-6 годин щодня.

"НЕК "Укренерго" доводить до обленерго обсяги електроенергії, які можна поставити в той чи інший регіон від електростанцій. Далі вже обленерго визначають - кого вони вимкнуть, щоб дотримуватися встановлених лімітів", - зауважив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що обленерго мають виконувати два завдання: не перевищувати надані "Укренерго" ліміти електроенергії та звести до мінімуму нерівномірне відключення споживачів.