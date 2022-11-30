Українців просять бути готовими до атаки росії [ Редагувати ]
Начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк попередила про те, що росія може нагнітати ситуацію в Україні перед масовим обстрілом, аби завдати удару неочікувано. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
Тому українців закликають бути готовими до таких дій ворога.
Те, що така атака не сталася на початку тижня, коли вони її планували, і про що було попереджено населення - не треба розганяти як зайву паніку, яку розганяли влада та військові. Це попередження і нагадування про те, що війна триває. Ворог використовує інтервали у 7-10 діб для того, щоб підготувати свої потужності, і цілком ймовірно може нагнітати таку ситуацію.
Гуменюк додала, що ворог поводиться підступно, тому може завдати удару будь-коли. Вона підкреслила, що росіяни зосереджують літаки та ракетоносії, що свідчить про підготовку до ракетного удару.
На летовищах росії накопичена стратегічна авіація споряджена, тактична авіація споряджена, ракетоносій виведений на чергування - це непрямі ознаки до підготовки удару.
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