СБУ проводить обшуки у Кирило-Мефодіївському жіночому монастирі Мукачівської єпархії [ Редагувати ]
У середу, 30 листопада, СБУ проводить обшуки у Кирило-Мефодіївському жіночому монастирі Мукачівської єпархії
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