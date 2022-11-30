Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
За минулу добу, 29 листопада, сили ЗСУ знищили 500 окупантів та чимало ворожої техніки. Про це свідчать дані Генштабу.
Усього з початку повномасштабної війни росія втратила 88880 своїх солдатів.
Загальні бойові втрати противника на 30 листопада орієнтовно склали:
- особового складу - близько 88880 (+500) осіб ліквідовано,
- танків - 2914 (+3) од.,
- бойових броньованих машин - 5872 (+6) од.,
- артилерійських систем - 1902 (+1) од.,
- РСЗВ - 395 (+0) од.
- засобів ППО - 210 (+й) од.,
- літаків - 280 (+0) од.,
- вертольотів - 261 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1562 (+7),
- крилатих ракет - 531 (+0),
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4429 (+6) од.,
- спеціальної техніки - 163 (+0).
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