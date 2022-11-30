Литва виділила ще 13 млн євро для України [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Уряд Литви виділив ще 13 мільйонів євро для України. Гроші витратять на переселенців та відновлення енергетики.
Про це повідомляє міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
"Сьогодні уряд Литви затвердив 13 мільйонів євро підтримки для України", - йдеться у повідомленні.
Міністр детально пояснив, на що саме будуть витрачені гроші:
- 5 млн євро до фонду Світового банку для України;
- 4 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України;
- 2 мільйони євро для українських біженців війни в Молдові;
- 2 млн євро ініціативі "Зерна з України".
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