Президент України Володимир Зеленський закликає енергокомпанії робити стабілізаційні відключення світла справедливими та передбачуваними.

Про це сказав президент у вечірньому зверненні.

"Фіксуємо результати того, що вже зроблено для захисту наших систем. Готуємо нові рішення. Енергетики та комунальні служби роблять усе, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що дуже важливим є те, щоб люди розуміли, коли і на який проміжок часу в них відключать електрику.

"Це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади. Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість", - додав Зеленський.