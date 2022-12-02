Росіяни вночі атакували ракетами Запоріжжя: в ОВА показали наслідки [ Редагувати ]
Росіяни в ніч проти 2 грудня випустили ракети по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу окупантів ніхто не постраждав.
Про це повідомляє в Telegram глава Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Ворог вкотре завдав удару по Запоріжжю. Його метою було руйнування промислової та енергетичної інфраструктури областного центру", - зазначив посадовець.
Старух вказав, що через російські атаку спалахнула пожежа. Полум'я оперативно загасили рятувальники.
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