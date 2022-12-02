У Приморському краї рф розбився військовий літак МіГ-31. Екіпаж винищувача встиг катапультуватись.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

"МіГ-31 розбився у Примор'ї. Екіпаж катапультувався, льотчики живі. Політ виконувався без боєкомплекту. Причиною події могла стати технічна несправність", - пише видання, посилаючись на Міноборони рф.

Примітно, що рф зазнала вже понад десять небойових втрат військової авіації з початку лютого 2022 року.

Зазначимо, що російський Міг-31 може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинжал", які є малопомітною для української протиповітряної оборони, у чому й полягає їх основна небезпека.

"Кинджал" вважається глибокою модернізацією одноступеневої твердопаливної ракети 9М723 для комплексу "Іскандер" в авіаційній версії - тобто для запуску з літаків.

Ракетний комплекс створений на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача Міг-31 - Міг-31К.