Може бути носієм ракет "Кинжал": у росії розбився винищувач МіГ-31 [ Редагувати ]
У Приморському краї рф розбився військовий літак МіГ-31. Екіпаж винищувача встиг катапультуватись.
Про це повідомляє російський "Інтерфакс".
"МіГ-31 розбився у Примор'ї. Екіпаж катапультувався, льотчики живі. Політ виконувався без боєкомплекту. Причиною події могла стати технічна несправність", - пише видання, посилаючись на Міноборони рф.
Примітно, що рф зазнала вже понад десять небойових втрат військової авіації з початку лютого 2022 року.
Зазначимо, що російський Міг-31 може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинжал", які є малопомітною для української протиповітряної оборони, у чому й полягає їх основна небезпека.
"Кинджал" вважається глибокою модернізацією одноступеневої твердопаливної ракети 9М723 для комплексу "Іскандер" в авіаційній версії - тобто для запуску з літаків.
Ракетний комплекс створений на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача Міг-31 - Міг-31К.
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