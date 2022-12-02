Укренерго виставить окупантам рахунок за знищені об’єкти інфраструктури [ Редагувати ]
Національна енергетична компанія "Укренерго" виставить рахунок росіянам за знищені українські об’єкти. Про це повідомив директор з правових питань НЕК "Укренерго" Максим Юрков.
За його словами, у компанії є певний досвід виставлення рахунків російській федерації.
Ми фіксуємо всі пошкодження в реальному часі, щодня. Складаємо кошторис і найближчим часом ми виставимо рахунок росіянам за знищені наші об’єкти. У нас уже є певний досвід виставлення рахунків російській федерації. Тому що ми одні із небагатьох судилися і продовжуємо цей процес щодо наших активів в Криму
Наразі розробляється правовий механізм, завдяки якому компанія зможе захистити свої інтереси щодо компенсацій за завдані збитки.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що російські ракетні удари завдали збитків енергосистемі України на понад 70 млрд грн.
Нагадаємо, 15 листопада російська армія завдала наймасовішого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Рашисти випустили 96 крилатих ракет, 75 збила українська ППО.
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