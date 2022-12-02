Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив інформацію про те, що у четвер, 1 грудня, до білорусі з секретним візитом прилетіли російські генерали. Про це він сказав в програмі YouTube-каналу "Є Питання".

Проте, за його словами, загрози відкриття другого фронту наразі немає.

Що стосується борта. Так, такий факт мав місце. Є там певні процеси в білорусі. Ви знаєте, там нещодавно помер глава МЗС Макей (Володимир Макей, голова МЗС білорусі - ред.) в ранньому віці. Відбуваються процеси. Це війна. Ворог намагається застосовувати всі можливі та неможливі засоби.

За словами секретаря РНБО, розвідка наразі не бачить жодної загрози з боку білорусі, однак Україна готується до усіх можливих розвитків подій.