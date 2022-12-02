Данілов розповів про секретний борт в білорусі [ Редагувати ]
Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив інформацію про те, що у четвер, 1 грудня, до білорусі з секретним візитом прилетіли російські генерали. Про це він сказав в програмі YouTube-каналу "Є Питання".
Проте, за його словами, загрози відкриття другого фронту наразі немає.
Що стосується борта. Так, такий факт мав місце. Є там певні процеси в білорусі. Ви знаєте, там нещодавно помер глава МЗС Макей (Володимир Макей, голова МЗС білорусі - ред.) в ранньому віці. Відбуваються процеси. Це війна. Ворог намагається застосовувати всі можливі та неможливі засоби.
За словами секретаря РНБО, розвідка наразі не бачить жодної загрози з боку білорусі, однак Україна готується до усіх можливих розвитків подій.
по темі
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про головні загрози для Херсона
Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив про те, що країни Заходу зіштовхнуться із серйозними наслідками, якщо припинять постачання зброї
Генеральний серкретар НАТО Єнс Столтенберг зробив заяву про війну в Україні
Секретар РНБО Олексія Данілова заявив про те, що росія не варта того, щоб з нею вели переговори та спілкувалися в сучасному світі
Начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк попередила про те, що росія може нагнітати ситуацію в Україні перед масовим обстрілом, аби завдати удару неочікувано