Зрозуміти тактику потенційного суперника та зробити роботу над помилками. В Королівському інституті оборонних досліджень Великої Британії проаналізували, які уроки варто вивчити Заходу з війни росії в Україні. Про що нова доповідь впливового військово-аналітичного інституту RUSI - вивчала Світлана Чернецька у Лондоні.

У Королівському інституті оборонних досліджень Rusi підготували чергову доповідь щодо війни росії в Україні. Це аналіз початкових етапів нападу, щоб продемонструвати Заходу, що пішло не так для кремля і чому. А також як використати всі отримані знання щодо російської тактики. До підготовки цього документу залучили не лише британських аналітиків, але й українців: генерала Михайла Забродського та голову центру оборонних реформ Олександра Данилюка.

В Rusi підкреслюють, що з міркувань операційної безпеки, доповідь неповна. Але повномасштабне вторгнення в Україну називають неоціненною нагодою оцінити можливості збройних сил рф. І завдяки новим даним наполягають на зміні підходу щодо аналізу поведінки ворога на полі бою. Бо, як виявилося, враховувати потрібно не лише військові чинники, але й культурні особливості. Бо, приміром, москва готова жертвувати шаленими ресурсами задля пропагандистських перемог. А хід бойових дій часто визначається не військовою необхідністю, а підлабузництвом.

Джек Вотлінг, старший дослідник сухопутної війни Королівського інституту оборонних досліджень Rusi:

Ми бачимо, що деякі вчинки не відповідають логіці їхньої власної військової доктрини, натомість робляться з тієї точки зору, чого очікують люди - вище за ієрархією. І якщо ми подивимося на Бахмут зараз, то ситуація там спровокована потребою пропагандистської перемоги, потребою певних військових командирів, людей як пригожин, які перебрали на себе вирішення цієї проблеми. Але вартість досягнення цього успіху на операційному рівні і ресурси, які воно забирає, взагалі не береться до уваги. Отже, ми продовжуємо спостерігати, що військова логіка підпорядковується політичній логіці, і не тільки великої політики першого ешелону, але й маленької політики, в рамках субординації армії рф.

В "Русі" підтверджують, що боєздатність російської армії виявилася значно нижчою, ніж очікували українські, російські та міжнародні спостерігачі. Але от зброя виявилася дуже ефективною. Автори доповіді кажуть, що вже очевидні уроки цієї війни, які варто вивчити британській армії та збройним силам інших країн НАТО. І не лише для кращої допомоги Києву, але й для підготовки до майбутніх загроз.

Насамперед важливо розпорошувати запаси боєприпасів, командних пунктів та авіабаз. Аби не втратити все зібране в одному місці. До штатної зброї аналітики наполягають додати безпілотники й використовувати їх на всіх рівнях. Також оголилося питання достатньої кількості боєприпасів. Жодна країна НАТО, окрім США, не здатна на ведення тривалих масштабних операцій, банально через відсутність великих запасів зброї та амуніції.

Нік Рейнолдз, аналітик сухопутної війни Королівського інституту оборонних досліджень Rusi:

Надзвичайно важливо утримувати в наявності боєприпаси усіх видів - і це те, ставлення до чого мусить змінитися. Армія Великої Британії далеко не єдина, яка до цього ставиться не надто ретельно. Але потрібно будувати запаси боєприпасів, а також формувати резерви потужностей для їхнього виробництва, щоби заміняти те, що використали.

Аналітики ще раз підтвердили, що москва сподівалася захопити Київ за 10 днів. Насамперед покладаючись на швидкість та дезінформацію. Але через високий рівень секретності та обману - самі російські сили виявилися неготовими до виконання тактичних завдань. Українські успіхи на початку війни в Русі пояснюють не технічними можливостями, а радше рішучістю ЗСУ. І запевняють, що завдяки належній підтримці - перемога Києва можлива.