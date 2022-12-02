Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що росія має бути позбавлена ядерної зброї, оскільки не має права країна, яка поводиться не передбачувано, володіти нею.

Про це він сказав у програмі YouTube-каналу "Є Питання".

Наша перемога - це коли рф повністю прибирається з нашої території, коли рф припиняє мати ядерну зброю. Тому що ядерна зброя в рф - це дуже небезпечно, це як сірники у дітей.

За його словами, росія має бути позбавлена ядерної зброї. Данілов пояснив, що не має права країна, яка поводиться не передбачувано, володіти ядерною зброєю.

У секретаря РНБО спитали, чи дійсно він вірить, що таке може статися. Він відповів: "Давайте почекаємо".