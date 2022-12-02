"Після завершення війни у росії повинні забрати "ядерку"" - Данілов [ Редагувати ]
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що росія має бути позбавлена ядерної зброї, оскільки не має права країна, яка поводиться не передбачувано, володіти нею.
Про це він сказав у програмі YouTube-каналу "Є Питання".
Наша перемога - це коли рф повністю прибирається з нашої території, коли рф припиняє мати ядерну зброю. Тому що ядерна зброя в рф - це дуже небезпечно, це як сірники у дітей.
За його словами, росія має бути позбавлена ядерної зброї. Данілов пояснив, що не має права країна, яка поводиться не передбачувано, володіти ядерною зброєю.
У секретаря РНБО спитали, чи дійсно він вірить, що таке може статися. Він відповів: "Давайте почекаємо".
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