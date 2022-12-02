У Запоріжжі пролунали звуки вибухів [ Редагувати ]
Фото: en.wiktionary.org
У п'ятницю, 2 грудня, у Запоріжжі пролунали звуки вибухів. Про це повідомляє "Суспільне".
Наразі в місті та області оголошена повітряна тривога.
У Запоріжжі чути звуки вибухів!
Людей закликають перебувати в укриттях. Тим часом офіційних коментарів щодо причин поки не надходило.
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