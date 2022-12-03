Україна може забезпечити "гарантії безпеки" для росії, але для цього країні-агресору необхідно виконати низку умов. Про це повідомляє голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Telegram.

Україна готова забезпечити росії гарантії безпеки. Для цього достатньо: залишити територію нашої країни, виплатити репарації, покарати всіх військових злочинців, добровільно здати ядерну зброю.

Він наголосив, що тільки за виконання вищезазначених умов Україна може сісти за стіл переговорів та поговорити про гарантії безпеки.

Зазначимо, що Арахамія був головою переговорної групи з росіянами навесні.