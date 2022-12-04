російські військові вкрали частину деталей із "Мрії" у Гостомелі [ Редагувати ]
російські військові, які перебували в аеропорту Гостомелю під час часткової окупації Київської області, встигли вкрасти частину деталей із українського літака Ан-225 "Мрія".
Про це заявив командир четвертої бригади оперативного реагування Нацгвардії, полковник Артем Ілюхін, повідомляє "Суспільне".
Бригада Ілюхіна брала участь у бойових діях на злітній смузі аеропорту Гостомелю. За словами полковника, "Мрія" була знищена бойовими діями, але основну шкоду їй завдали підрозділи рф. Крім того, у кількох місцях її спеціально підпалили.
"Основні найбільш цінні комплектуючі деталі було вилучено росіянами з літака. "З корінням" вирвано плати, дроти тощо", - додав полковник.
За його словами, представники льотної школи рф приїжджали з відрядженням у Гостомель кілька разів.
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