російські військові, які перебували в аеропорту Гостомелю під час часткової окупації Київської області, встигли вкрасти частину деталей із українського літака Ан-225 "Мрія".

Про це заявив командир четвертої бригади оперативного реагування Нацгвардії, полковник Артем Ілюхін, повідомляє "Суспільне".

Бригада Ілюхіна брала участь у бойових діях на злітній смузі аеропорту Гостомелю. За словами полковника, "Мрія" була знищена бойовими діями, але основну шкоду їй завдали підрозділи рф. Крім того, у кількох місцях її спеціально підпалили.

"Основні найбільш цінні комплектуючі деталі було вилучено росіянами з літака. "З корінням" вирвано плати, дроти тощо", - додав полковник.

За його словами, представники льотної школи рф приїжджали з відрядженням у Гостомель кілька разів.