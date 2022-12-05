На сакральну дату: коли рф може вдарити по Україні [ Редагувати ]
Генерал-майор запаса СБУ Віктор Ягун вважає, що ворог може обстріляти Україну 24 грудня – на 100-річчя створення СРСР.
Або ж на Новий рік. Тобто вони цинічно підбирають такі дати, які символічні. Наразі росіяни намагаються визначити критичні точки, удари по яких для України будуть найпроблемнішими.
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