Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що міжнародні партнери не надавали Україні розвідувальних даних про майбутні кроки росії, на основі яких захисники могли будувати плани щодо захисту. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

Президент зазначив, що, незважаючи на публічні попередження західних офіційних осіб, Україні ніколи не надавали розвідувальних даних щодо майбутнього нападу росії.

Нам ніхто не показував конкретних матеріалів, які б говорили, що вони будуть з того чи іншого напрямку.

Зазначимо, що ще до 24 лютого офіційні особи країн Заходу попереджали про можливу підготовку росії до наступу на територію України.