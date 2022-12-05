Російський терор загрожує не лише Україні: в МЗС відреагували на падіння ракети в Молдові [ Редагувати ]
В Молдові, під час ворожого обстрілу по території України, впала російська ракета. Подібні випадки підтверджують факт того, що терор росії, є загрозою для безпеки не лише нашої країни.
Про це повідомляє у Facebook речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Це вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн", - пише Ніколенко.
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