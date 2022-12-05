Зеленський висловився про атаку 5 грудня [ Редагувати ]
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Українські засоби протиповітряної оборони збили більшість російських ракет під час ударів 5 грудня 2022 року.
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.
"Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетикам і нашому народу. ППО - більшість ракет збили, енергетики вже почали відновлювати світло, наш народ ніколи не здається", - відзначив він.
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