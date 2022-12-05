В ОП назвали головну умову для надання росії "гарантій безпеки" [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Україна погодиться надати росії "гарантії безпеки", лише за умови, якщо москва повністю відмовиться від ядерної зброї.
Про це повідомляє у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"У річницю Будапештського меморандуму тема "колективних гарантій для РФ" виглядає інтригуюче. Але якщо Москві це дійсно потрібно... Україна може гарантувати безпеку Росії в обмін на повну відмову Москви від ядерної зброї. Підписати договір можна в одному місті - Будапешті, Угорщина", - пише Подоляк.
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