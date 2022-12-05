У результаті восьмої російської масованої ракетної атаки по Україні ситуація складна, але контрольована. Енергосистемі вдалося зберегти свою цілісність та функціонувати синхронно з мережею континентальної Європи.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні відбулась восьма масована ракетна атака країни-терориста на наші енергетичні об’єкти. За даними Повітряних Сил ЗСУ збито понад 60 ракет із більш ніж 70 випущених окупантами", - наголошується у повідомленні.

У компанії зазначають, що ремонтні бригади Укренерго спільно з обленерго та компаніями-виробниками електроенергії працюють над відновленням енергооб’єктів низки областей, зокрема Одеської.

Фахівці заживлюють постраждалі регіони за резервними схемами. Де дозволяє ситуація, відбулося підключення споживачів.

Водночас через наслідки атаки деякі електростанції не зможуть деякий час працювати на повну потужність. На тлі похолодання найближчої доби це зумовить зростання дефіциту електроенергії в системі. Тому задля збереження балансу між виробництвом та електропоживанням в усіх областях країни знову запроваджуються аварійні відключення.

"Першочергово електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні", - зауважують у компанії.

Українців просять під час відсутності електроенергії подбати про себе та рідних, допомогти тим, хто цього потребує.