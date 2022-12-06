Коли повернуть світло в Одеській області [ Редагувати ]
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що Одеській області вже подали електрику об'єктам критичної інфраструктури. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Для жителів планують відновити електропостачання вже до сьогоднішнього вечора.
Насправді ситуація складна після вчорашнього масованого обстрілу. Більшість ракет було збито, але все ж є влучання як в генерацію, так і у відповідні підстанції.
За його словами, зараз найскладніша ситуація є в Київській, Вінницькій та Одеській області.
На сьогоднішній ранок в Одеській області заживлена критична інфраструктура. І ми плануємо, що до вечора буде подана електроенергія для споживачів.
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