Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що Одеській області вже подали електрику об'єктам критичної інфраструктури. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Для жителів планують відновити електропостачання вже до сьогоднішнього вечора.

Насправді ситуація складна після вчорашнього масованого обстрілу. Більшість ракет було збито, але все ж є влучання як в генерацію, так і у відповідні підстанції.

За його словами, зараз найскладніша ситуація є в Київській, Вінницькій та Одеській області.