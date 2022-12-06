Обмін полоненими: Україна повернула 60 військових [ Редагувати ]
Голова Офісу президента Андрій Єрмак завив про те, що 6 грудня пройшов черговий обмін полоненими між Україною та росією. Про це повідомляється у Telegram.
Додому повернулися 60 українських військових.
Черговий успішний обмін полоненими. Символічно. В День ЗСУ додому повертаються 60 воїнів збройних сил, нацгвардії, ДПСУ - 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів. Це - краща новина у день свята, бо герої мають бути живими. За це, у тому числі, воюють наші ЗСУ - триває битва за життя. Героїв вже чекають вдома рідні, які так довго уявляли собі цю мить щастя.
За словами Єрмака, Україна продовжує повертати оборонців Маріуполя - у сьогоднішньому "списку 60" їх 34, в тому числі 14 - з "Азовсталі".
Є поранені, які отримають всю необхідну допомогу в Україні. Є ті, хто утримувався на російській території, а також ті, хто був у Оленівці.
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