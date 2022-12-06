Збірна Марокко обіграла команду Іспанії у серії пенальті та вийшла до 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу в Катарі. Основний час гри закінчився нульовою нічиєю. У серії пенальті марокканці перемогли з рахунком 3:0.

У чвертьфіналі Марокко зіграє проти переможця матчу Португалія - Швейцарія (початок - о 21:00).До стартового складу португальців не було включено Кріштіану Роналду.

Першою парою чвертьфіналу чемпіонату світу стала Хорватія та Бразилія. Напередодні у 1/8 фіналу хорвати обіграли японців у серії пенальті (3:1), а бразильці розтрощили південнокорейців (4:1).

Матч між командами Хорватії та Бразилії відбудеться у п'ятницю, 9 грудня.