Скільки населених пунктів ЗСУ звільнили від початку вторгнення рф [ Редагувати ]
Збройні сили України вже звільнили 1888 населених пунктів від російської окупації. Проте майже стільки ж перебувають під тимчасовим контролем росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
24 лютого росія розпочала проти нас тотальну війну. І це війна на виживання. Сотні наших міст і сіл просто спалені вщент через російські удари.
За словами президента, 1888 населених пунктів ЗСУ вже вдалося звільнити від окупації. Проте ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються під контролем росії.
Це означає, що зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей. Мільйонів, які можуть бути врятовані.
Зеленський пояснив, що Україна не має права полишити жодну людину в російській окупації. Також не можна залишати українців в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі, на російській території, куди були силою депортовані сотні тисяч українців. Проте глава держава запевняє, що Україна зможе їх звільнити і в цьому полягає наша надія.
по темі
Українські засоби протиповітряної оборони збили більшість російських ракет під час ударів 5 грудня 2022 року
Президента України Володимира Зеленського визнали людиною року за версією авторитетного бізнес-видання Financial Times. Видання порівнює українського президента з прем'єр-міністром Великої Британії часів Другої світової війни Вінстоном Черчиллем, який своїми радіопромовами надихав британців на боротьбу з нацистами
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що міжнародні партнери не надавали Україні розвідувальних даних про майбутні кроки росії
Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що українські військові посилюють оборону на всіх напрямках фронту