Окупанти вдарили по транспортній базі у Миколаєві: які наслідки [ Редагувати ]
Заступника голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив про те, що у ніч проти 8 грудня російські війська завдали ракетного удару по транспортній базі в Миколаєві. Про це він повідомляє в Telegram.
Внаслідок обстрілу спалахнули автобуси.
Удар по Миколаєву! Окупанти вдарили по транспортній базі. Горіли автобуси. Інформації про жертв немає. На місці працюють ДСНС.
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