Жителі рф заявили про "приліт" у Бєлгородській області [ Редагувати ]
У четвер, 8 грудня, у Бєлгородській області рф виникла сильна пожежа. Місцеві жителі заявляють про "приліт". Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Інцидент стався у місті Яковлєво.
Місцеві жителі стверджують, що перед пожежею був звук, схожий на вибух.
За словами інших джерел, у регіоні нібито спрацювала ППО. російська влада поки не коментувала інцидент. На опублікованих кадрах видно, що над містом здіймається великий стовп чорного диму.
Місто Яковлєво знаходиться північніше Бєлгорода, приблизно за 90 кілометрів від кордону з Україною.
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