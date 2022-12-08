На авіабазі в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області було чути вибухи, також виникла пожежа.

Про це заявила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна, повідомляє "Суспільне".

"На авіабазі в Бердянську прогриміли три потужні вибухи, а за ними ще 15 менших сил. Це спричинило масштабну пожежу", - підкреслила Галіціна.

Вона також зазначила, що майже всі швидкі та пожежні машини, які є у місті, виїхали на місце події.