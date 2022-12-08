Мінний терор буде серед пунктів обвинувачення проти росії - Зеленський [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що мінний терор буде серед пунктів обвинувачення проти росії за її агресію.
Про це повідомляє Володимир Зеленський.
"Я впевнений: це буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію - саме мінний терор. Який навіть ще жорстокіший та підліший, ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла би знищити хоча б частину загрози, як це робить наша ППО", - сказав Зеленський.
За його словами, це та форма російського терору, якій доведеться ще роками протидіяти. Терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток: закопаних "фугасів", розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури.
"Я вдячний усім нашим партнерам, які допомагають Україні з протимінною роботою. Дякую всім, хто посилює нашу державу і допомагає нашим людям", - додав перезидент.
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