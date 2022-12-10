США запровадили санкції проти рф за використання іранських дронів в Україні [ Редагувати ]
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Сполучені Штати запровадили санкції проти Повітряно-космічних сил росії (ПКС рф) та інших установ держави-агресора за їхню причетність до закупівлі у Ірану технологій з виробництва безпілотників в обхід закону, а також застосування БПЛА у мирних українських містах.
Про це на брифінгу заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Укрінформ".
"Сьогодні ми оголошуємо про запровадження санкцій проти трьох російських установ, які були в авангарді процесу придбання та застосування іранських безпілотників", - заявив він.
Санкції запровадили проти Повітряно-космічних сил росії та проти 924 російського державного центру безпілотної авіації, який відправляв свій персонал до Ірану з метою навчання на іранських БпЛА. Назву третьої установи там не назвали.
Також Кірбі зазначив, що у США вивчають можливість введення експортних обмежень проти Ірану, щоб ускладнити доступ технологій для виробництва безпілотників.
Раніше Білий дім заявляв, що вважає, що Іран постачає безпілотники росії для використання в Україні, а відносини між двома країнами перетворюються на "повноцінне оборонне партнерство" з озброєнням і військовим досвідом, що течуть в обох напрямках.
За словами офіційних осіб, росія прагне співпрацювати з Іраном у розробленні зброї, зокрема, створенні спільної лінії виробництва безпілотників у росії.
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