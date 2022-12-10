Одне із найтемніших міст на українській карті зараз - Одеса. Ситуація з енергопостачанням в місті, і в області дуже складна. Минулої ночі російські дрони-камікадзе вчергове завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, спричинивши масштабні пошкодження. Докладніше про ситуацію розкажемо далі.

Вночі сили ППО знищили над Одещиною два дрони-камікадзе. Але кільком таки вдалося проскочити. У ДТЕК "Одеські електромережі" повідомили: внаслідок нової атаки зруйновано одразу кілька об'єктів енергетичної інфраструктури, а в "Укренерго" додали: постраждала частина магістральних високовольтних мереж.

НЕК "Укренерго":

Наразі ситуація в регіоні дуже складна. Ремонтні бригади працюють над поданням електроживлення на об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканал, очисні споруди. Але відновлення електроживлення для побутових споживачів може зайняти більше часу через великий обсяг пошкоджень.

Поки без світла абсолютна більшість споживачів в Одесі та області. Натомість об'єкти критичної інфраструктури - заживлені. У місті є і водопостачання, і водовідведення, зі струмом лікарні та пологові будинки. Щодо опалення, то працюють усі великі котельні - та більшість малих. За словами посадовців, тепло є у дев'яноста відсотків споживачів.

Ганна Позднякова, директорка КП "Теплопостачання міста Одеса":

Решта - це ті мешканці, які проживають в багатоповерхових будинках, які отримують тепло від малих котелень. На жаль, їх не можна виділити в окремі якійсь лінії для того, щоб подати на них електрику, тому сьогодні вони також залежать від екстрених або планових графіків відключень.

Зараз у регіоні діють екстрені відключення. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. При цьому ситуацію ускладнюють й інші аварійні випадки. Приміром, як на цій трансформаторній підстанції в одному зі спальних районів Одеси. Тут через надмірне електроспоживання людьми - перегоріло обладнання. Енергетики все відремонтували, але подібних аварій - десятки по місту.

Марина Шаталова, жителька Одеси:

Горела она, был пожар. Приехали сразу, кстати мы на это обратили внимание, и латали. Очень благодарим энергетиков, мы же знаем, какая обстановка! Молимся за них, просто молимся! Понимаем сложность момента, надеемся, что все выдержим и выстоим.

Тож фахівці вчергове нагадують населенню: щоб запобігти таким ситуаціям, коли немає електрики - вимкніть з розеток усі електроприлади, а коли вона з'являється - не вмикайте їх одночасно. Особливо енергоємні.

Юрій Звеліндовський, експерт у сфері житлово-комунального господарства:

Вы должны понимать, что соседи точно в таком же положении находятся. Попытайтесь включать приборы поэтапно: хотя бы растяните вот это включение на десять-пятнадцать минут для того, чтобы не пошла серьезная нагрузка на трансформаторные подстанции, которые около вашего дома.

Поки ж в Одесі та області - працюють усі Пункти незламності. Тут люди заряджають телефони та гаджети. У деяких - є також інтернет.

Костянтин Шабатура, відвідувач Пункту незламності:

Ну, я без них навіть не знаю, як я працював і що б я робив. Тому що двадцять перше століття - ми всі пов'язані з гаджетами, з телефонами, з інтернетом - без нього дуже важко! В мене мама дуже сумує, якщо телефона нема пів години, але ви можете собі уявити, що буде, якщо його нема дві-три доби!

Коли саме в Одесі та області більш-менш стабілізується ситуація з електрикою - поки сказати складно: енергетики прогнозів не дають. Самі ж одесити налаштовані по-бойовому. Кажуть: готові пережити і цей блекаут.