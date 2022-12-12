Зеленський провів розмову з Байденом: що обговорювали [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Про це повідомляється у Telegram президента України.
Лідери обговорили подальше постачання зброї та допомогу в енергетиці.
Зеленський подякував за безпрецедентну оборонну та фінансову допомогу, яку США надають Україні.
Цінуємо і допомогу, яку надає США на відновлення енергосистеми України. Сподіваюся на подальше поглиблення співпраці у цій сфері. Вказав на важливість формування ефективної протиповітряної оборони для України.
Він зазначив, що слід зробити все можливе для захисту мирного населення України та її критичної інфраструктури у період зими.
Дякую за підтвердження готовності підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, а також за чітку та послідовну відданість Сполучених Штатів.
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