Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Про це повідомляється у Telegram президента України.

Лідери обговорили подальше постачання зброї та допомогу в енергетиці.

Зеленський подякував за безпрецедентну оборонну та фінансову допомогу, яку США надають Україні.

Цінуємо і допомогу, яку надає США на відновлення енергосистеми України. Сподіваюся на подальше поглиблення співпраці у цій сфері. Вказав на важливість формування ефективної протиповітряної оборони для України.

Він зазначив, що слід зробити все можливе для захисту мирного населення України та її критичної інфраструктури у період зими.