Країни G7 мають зробити три очікуваних кроки, які прискорять настання миру в Україні. Мова йде про надання ЗСУ танків та захист української енергетики від обстрілів рф.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Росія продовжує агресію, а отже, має бути продовжена й підтримка України. Наступного року - так само як і цього. Але крім цього, ми маємо зробити й давно очікувані кроки - те, що прискорить настання миру. Я перелічу ці кроки. Їх три", - заявив Зеленський.

За його словами, Україна потребує сучасних танків і цю оборонну можливість треба відкрити. Також ЗСУ потрібні артилерія, снаряди до неї, далекобійні ракети та реактивні системи. Президент додав, що результативнішими буде Україна з такою зброєю, то коротшою буде російська агресія.

"Другий - нова міцність. Маємо зберегти й наступного року фінансову, енергетичну та соціальну стабільність. Не програти в цьому – це виграти в усьому. Зокрема, надійний захист української енергетики від російських ракет та іранських дронів буде захистом усієї Європи, оскільки цими ударами Росія провокує гуманітарну й міграційну катастрофу не лише для України, але й для всього ЄС", - додав президент.

Окремо Зеленський підкреслив крок дипломатії. Він зазначив, що Україна завжди була лідером переговорних зусиль і робила все, щоб зупинити російську агресію. На саміті G20 Зеленський запропонував "формулу миру". Мова йде про 10 чітких пунктів, які цілком реально виконати. Це потрібно для миру в Україні, у Європі, у світі.

Також президент запропонував скликати спеціальний саміт - Global Peace Formula Summit, - щоб визначитись, як і коли можна буде реалізувати пункти української "формули миру".