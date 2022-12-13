Прем'єр-міністра Денис Шмигаль заявив про те, що країни Заходу в рамках конференції анонсували надання Україні 1 мільярда доларів для проходження зими.

Про це він сказав під час українсько-французькій конференції у Парижі.

Наш результат конференції - близько 500 млн доларів грантових коштів, абсолютно нових коштів, про які домовилися на цій конференції, та ще близько 500 млн доларів у товарах, послугах та додаткових кредитах для додаткової підтримки підприємств державного сектору економіки.

За його словами, Франція виділить 125 мільйонів євро на генератори, LED-лампи та технічне обслуговування Південноукраїнської АЕС. Іспанія надасть 163 одиниці різного обладнання для підстанцій, Канада – 50 освітлювальних веж для ремонту енергоб'єктів у нічний час.