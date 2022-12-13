Ціна на газ з рф: міністри країн ЄС не погодили ліміт [ Редагувати ]
Міністри енергетики країн Євросоюзу не погодили запровадження максимальної вартості російського газу. Про це повідомляє голова МЗС Угорщини Петер Сіярто у Facebook.
На Енергетичній раді багато суперечок, на пленарному засіданні домовленості досягти не вдалося, тому продовження відбувається у двосторонньому форматі. Головує міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела, і я можу тільки сказати йому, що газова стеля – погана ідея.
Міністр додав, що його країна вважає такі обмеження "неправильною відповіддю на енергетичну кризу в Європі". Можливе нововведення нібито може загрожувати безпеці енергопостачання Угорщини.
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