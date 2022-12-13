У Запорізькій області ЗСУ знищили "верхівку" 58 армії рф - Генштаб [ Редагувати ]
Українські військові на тимчасово окупованій частині Запорізької області знищили керівний склад 58-ї армії росії. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Підтверджено поразку противника Силами оборони України за попередні дні в Запорізькій області. Крім знищення керівного складу 58 армії в місті Мелітополь, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак і Гуляйполі знищено три артилерійські установки і до 10 одиниць військової техніки. противника.
Також повідомляється, що внаслідок точного удару по пункту дислокації окупаційних військ 11 грудня у районі населеного пункту Кадіївка Луганської області ліквідовано до 60 військовослужбовців убитими та до 100 – пораненими.
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