Пʼятдесят мільйонів світлодіодних ламп, 150 кілометрів залізничних колій, 25 мостів, десятки генераторів та загалом допомога на мільярд євро - такі результати "енергетичного Рамштайну" - міжнародної конференції із солідарності з українським народом, що відбулася напередоні в Парижі. Більше про результати зібрання розкаже Олена Абрамович.

Вони зустрічаються з поцілунками та посмішками, і дуже швидко переходять до серйозних тем. Як допомогти Україні пережити цю холодну і темну зиму у світлі та теплі. Поговорити про це у Парижі французький президент Еммануель Макрон зібрав лідерів та високопосадовців з 46 країн світу та 24 міжнародних організацій.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Ось уже майже 10 місяців Україна сміливо протистоїть російській агресії, яка спалахнула 24 лютого. Я візьму на себе сміливість відкрито заявити й нагадати нам, що ця агресія розпочалась ще 2014 року. І це та реальність, з якою Українці живуть понад вісім років.

Тактика ведення війни, до якої росія перейшла в жовтні - коли без успіхів на полі бою путін вирішив тероризувати українців холодом - змусила світ ще раз мобілізуватися. Тож цю конференцію зібрали аби напрацювати конкретні термінові кроки з допомоги. Що саме потрібно - озвучив Володимир Зеленський.

Він доєднався через відеозвʼязок. Попросив трансформатори та інше обладнання для відновлення електромереж. Організувати аварійне постачання електроенергії з ЄС до України. А ще - два мільярди кубометрів газу та 50 мільйонів світлодіодних ламп.

Володимир Зеленський, президент України:

Це може комусь здаватися не дуже суттєвим, але 50 мільйонів таких ламп дозволять заощадити близько одного гігавата електрики, враховуючи, що середній дефіцит в нашій енергосистемі 2.5 гігават, цей проєкт також має суттєво допомогти.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Ці лед-лампи такі важливі, бо вони на 88% ефективніші за старі лампи. Це величезна економія електроенергії. Пʼятдесят мільйонів світлодіодних ламп збережуть гігават електроенергії, що є еквівалентом річного виробництва однієї атомної станції.

Лампи мають надійти до України ще цього року. Половину розподілять по школах, садках, лікарнях та інших соціальних закладах. Решту - обміняють у населення на класичні лампи розжарювання. Усі паризькі рішення закріпили документально. Серед іншого, наприклад, договори про ремонт електромереж, заміну українських 150 кілометрів залізних колій французькими компаніями та постачання 25 мостів.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Нами підписана міжурядова угода про постачання рейок виробництва компанії... довгострокова дорожня карта щодо започаткування програми підтримки цифрової галузі України, договору гарантії між Францією та євро щодо проєкту екстреного відновлення електромережі Укренерго обсягом 300 млн євро.

Бруно Ле Мер, міністр економіки та фінансів Франції:

Також постачання 30 додаткових мобільних мостів від наших виробників вартістю 25 мільйонів євро. І надання сільськогосподарської допомоги - зокрема насіння на понад 20 мільйонів євро трьома французькими компаніями-експортерами.

Про бізнес-проєкти Денис Шмигаль говорив разом з французьким міністром фінансів на іншому майданчику - там зібралися представники понад 700 підприємств Франції. І домовлялися не лише про підтримку взимку, а й відбудову загалом. Що ж стосується плану солідарності, то на ці потреби вдалося зібрати мільярд євро.

Катрін Колонна, міністр закордонних і європейських справ Франції:

У цьому одному мільярді є деякі основні цифри: 415 мільйонів на енергію, 25 мільйонів на воду, 38 мільйонів на харчові продукти, 17 мільйонів на охорону здоров'я, 22 мільйони на транспорт і ще 493 мільйони, які поки не визначені цілі. Загальна сума перевищує один мільярд.

Олена Абрамович, кореспондентка: