Незвичайний концерт відбувся на Харківщині. На горі Крем'янець, в околицях Ізюма, звучала музика українського композитора Валентина Сильвестрова. Поруч із тисячолітніми половецькими бабами на горі встановили фортепіано. Музичні твори виконав відомий канадський піаніст литовського походження Даріус Мажинтас. Місце проведення концерту обрали через те, що з нього добре видно понівечене росіянами українське місто. Музика просто неба - далі.

Замість смокінга - чорний светр і бронежилет, із закріпленим турнікетом. На руках - жовто-блакитні рукавиці. Їх піаністу зв'язали спеціально для концерту в Україні.

Моя сестра имеет подругу. Я знал, что выступление будет на улице. Это будет декабрь. И я попросил, чтоб они мне вот сделали. И вот сделали по заказу. В Вильнюсе.

В Ізюмі, на горі Крем'янець, встановили біле фортеп'яно. Серед туману, над містом лунає музика українського композитора Валентина Сильвестрова.

Больше он не будет играть, это максимум, что он может сейчас. К сожалению.

Інструмент замовкає, бо намокає під дощем.

Это простое фортепьяно. Столетней давности. Отреставриван был. Мы знали, что может все случиться с ним. И случилось.

Даріус Мажинтас - литовський музикант. Представляє канадську фундацію. За останні пів року зіграв близько 30 концертів українських композиторів.

Даріус Мажинтас, музикант:

И в Казахстан даже ездили исполнять украинскуюкую музыку, да. Довольно страшно было, там КГБ сидят. Даже не разрешали сказать Слава Украине. Так я, все-таки, я надел эту маечку. С русским кораблем. И не говорил ничего. Просто ходил с этой майкой там.

Музикант зізнається, українською музикою надихнувся вже після початку війни. Тоді хотілося щось зробити для українців, допомогти, підтримати.

И значит как-то думал, надо что-то сделать, я не знаю, ну там деньги перевести, ну там что-то больше. И мне звонит друг мой. Директор оперного театра литовского. Как раз 5 марта говорит - что ты делаешь? Говорит: едем в Украину. Возьмем людей. Я так зажегся. Взяли автобус микро. Просто приехали сюда, и я 40 лет здесь встретил. Вот, взяли людей вернулись.

Потім він грав в Ірпені та в Бучі. Тепер - ходить між кам'яних фігур половецьких баб в Ізюмі. Одну з них рашисти знищили, коли обстрілювали місто.

Это и есть преступление. И это делают люди, у которых никаких ценностей нет. Мы это уже все знаем.

Під час імпровізованого концерту почалася повітряна тривога.

Повторюсь, что страшно. Но смотреть, как люди здесь погибают, как каждый день живут, так что для меня, тут, ну я должен быть вместе. Я верю в это, что если ты друг, ты должен поддержать, ты должен быть и не бояться.

Місцеві волонтери, які допомогли організувати концерт, кажуть, такі акції - дуже щемливі та потрібні. Бо під час окупації люди бачили тільки, як росіяни знищують усе, що потрапляло до їхніх рук.

Сергій Штанько, волонтер:

Вони все брали, вони навіть не розуміли, щось на розпалку, щоб кудись іще. Їм по барабану. Те саме бібліотеку. Проїжджаю повз на велосипеді, дивлюсь, вже немає книжок зовсім. Розпалка.

Окрім музики, піаніст привіз ізюмчанам і допомогу - генератори й гуманітарний вантаж. Сюди, до стійких українців, Даріус хоче повернутися ще раз - навесні.