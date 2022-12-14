Відключення світла: коли Київська область може вийти на графіки [ Редагувати ]
Енергетики Київської області планують повернутися до графіків відключень найближчим часом, попри будь-які складнощі. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.
За словами Кулеби, енергетики Київської області працюють у посиленому режимі, незважаючи на складні погодні умови та обстріли. В їхніх планах - найближчим часом вийти на планові відключення світла.
Відновлювальні роботи мереж тривають. Загалом ситуація в енергосистемі залишається складною. Багато залежить від нас із вами. Необхідно продовжувати тотальну економію електрики, щоб уникнути подальших аварійних відключень.
І додав слова подяки всім, хто відповідально ставиться до споживання електроенергії.
по темі
У вівторок, 13 грудня, в Армянську, на півночі Криму, частково відсутнє енерго- та водопостачання
На законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. У тому числі для фізичних осіб. Норма буде діяти до травня 2023 року. Генератори, обладнання для їх експлуатації, ремонту та виробництва в Україні стануть "набагато дешевшими"
Євросоюз разом із партнерами відправить Україні майже 50 млн світлодіодних лампочок, що допоможе заощадити електроенергію на 1 ГВт. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн
У понеділок, 12 грудня, у столиці діють стабілізаційні графіки відключення світла
Міністерство охорони здоров'я просить тимчасово припинити планові госпіталізації по Україні. КМДА вже направила відповідні рекомендаційні листи до медзакладів столиці. У листі МОЗу роз'яснюється, що необхідність припинити планові госпіталізації викликана через російську агресію і можливі аварійні вимкнення електро-, тепло- та водопостачання