Зеленський створив ще 4 військові адміністрації у Херсонській області [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський утворив чотири військові адміністрації у Херсонській області. Про це свідчить указ №865.
Президент утворив дві адміністрації у Херсонському районі:
- Білозерську селищну військову адміністрацію;
- Музиківську сільську військову адміністрацію.
Також було створено дві адміністрації у Каховському районі:
- Присиваську сільську військову адміністрацію;
- Тавричанську сільську військову адміністрацію.
Генеральний штаб ЗСУ та обласна військова адміністрація Херсонської області має здійснити заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.
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