Війна закінчиться, коли ЗСУ повернуть усі території, все інше буде замороженням конфлікту - Зеленський

Війна росії проти України закінчиться, коли Збройні Сили України вийдуть на кордони 1991 року, все інше буде замороженням конфлікту. Про це президент Володимир Зеленський заявив у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення"