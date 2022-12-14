В Одеській області ППО працює по безпілотниках ворога. Однак, в регіоні поки що не було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють "Новости Одесса".

Зазначається, що ППО знищило вже два "шахеди".

Варто зазначити, що в Одесі та області не оголошували повітряну тривогу. Місцева влада та військові також поки не коментували ситуацію.