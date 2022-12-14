Окупанти атакували Одеську область "шахедами" [ Редагувати ]
В Одеській області ППО працює по безпілотниках ворога. Однак, в регіоні поки що не було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють "Новости Одесса".
Зазначається, що ППО знищило вже два "шахеди".
Варто зазначити, що в Одесі та області не оголошували повітряну тривогу. Місцева влада та військові також поки не коментували ситуацію.
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