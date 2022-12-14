Сили оборони України з урахуванням важкої ситуації на сході готуються до різних сценаріїв розвитку подій на фронті.

Про це повідомляє в Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, сьогодні пройшли переговори з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем сил США у Європі Крістофером Каволі.

"Обговорили наші потреби у озброєнні та техніці. Докладаючи всіх зусиль для стабілізації ситуації на сході, Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці", - зазначив він.