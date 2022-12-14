Залужний зробив важливу заяву про ситуацію на сході [ Редагувати ]
Сили оборони України з урахуванням важкої ситуації на сході готуються до різних сценаріїв розвитку подій на фронті.
Про це повідомляє в Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
За його словами, сьогодні пройшли переговори з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем сил США у Європі Крістофером Каволі.
"Обговорили наші потреби у озброєнні та техніці. Докладаючи всіх зусиль для стабілізації ситуації на сході, Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці", - зазначив він.
по темі
У понеділок, 5 грудня, у всьому світі відзначають День волонтера
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі
Адміністрація президента США Джо Байдена не розраховує, що війна в Україні завершиться до кінця року. Або до кінця зими
Депутат Держдуми рф Олег Нілов під час благодійного дитячого заходу пообіцяв на Новий рік продовжити вбивати українців ракетними ударами
Голова Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич-Еггер допустила ймовірність обміну військовополоненими за формулою "всіх на всіх"