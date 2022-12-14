Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українців [ Редагувати ]
Сенат Чехії сьогодні, 14 грудня, своїм рішенням визнав Голодомор геноцидом українців.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський в Twitter.
"Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців", - написав президент.
Зеленський також висловив вдячність чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. А також наголосив, що покарання за всі минулі та сучасні злочини росії неминуче.
Вітаю рішення Сенату Чехії @SenatCZ про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. Покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2022
по темі
Російські загарбники будуть відповідати за історичний злочин Голодомору 1932-1933 років та нинішні воєнні злочини. Про це заявив президент Володимир Зеленський, який вшанував пам'ять українців, які загинули через геноцид
Російські окупанти продовжують знищувати місто за містом на Донбасі, вони хочуть залишити там лише руїни та воронки
Президент України Володимир Зеленський утворив чотири військові адміністрації у Херсонській області
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Члени ставки заслухали доповіді військових щодо оперативної ситуації на фронті та розглянули нагальні потреби сил оборони, що беруть участь у відсічі збройній агресії російської федерації
Під час атаки дронів-камікадзе на Київ та область у середу, 14 грудня, сили ППО збили усі "шахеди", які відправила рф по Україні