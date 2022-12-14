Реальні втрати російських окупантів перевищують за 100 тисяч - Подоляк [ Редагувати ]
Реальні втрати російських окупантів перевищують 100 тисяч. Про це сказав радник Офісу президента України Михайло Подоляк в телеефірі "24 каналу".
Подоляк пояснив, чому втрати російських військових насправді більші, ніж наводить щоденно Генштаб ЗСУ. У Міністерстві оборони рф втрати взагалі рахують окремо по кожному виду військ.
"Наприклад, росіяни окремо рахують втрати неконтрактних осіб - зеків, які мають відношення до ПВК "Вагнер" і які не вважаються за втрати Міноборони країни-агресорки. Крім того, окремо рахуються і втрати Росгвардії, яка займається каральними операціями на окупованих територіях України. Тож, реальна кількість ліквідованих загарбників є більшою", - вважає радник Офісу президента.
За його словами, загалом реальна кількість загиблих окупантів може коливатися від 100 до 120 тисяч осіб.
"І це не враховуючи санітарні втрати, які є досить великими. Саме тому мобілізація в країні-агресорці все ще триває. Вони говорять про те, що мобілізації немає, але вона проходить сьогодні на рівні з призовом. росіяни збирають людей та відправляють на фронт, тому що 90-92% артилерійських втрат - це люди, які не доходять до стрілецьких боїв. Тож, в росії ці втрати намагаються компенсувати через програми нескінченної мобілізації", - пояснює Подоляк.
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