росія продовжує перекидати до білорусько-українського кордону військову техніку. Відомо про щонайменше 60 одиниць: "Уралів", бензовозів та БМП-2.

Про це повідомляє ресурс "Білоруські Гаюн".

Зазначається, що перший ешелон відправили 8 грудня з міста Чебаркуль Челябінської області. Він прибув 12 грудня на залізничну станцію Полонка Барановичського району Брестської області. Серед техніки налічувалося 30-40 одиниць нових російських "Уралів", які, ймовірно, призначені для постачання військових рф, що дислокуються на полігоні "Обуз-Лісновський", найближчому до станції Полонка.

Другий ешелон відправили із залізничної станції Острогозьк Воронезької області 11 грудня. Він прибув 14 грудня до Полонки. Загалом в ешелоні було 26 вагонів-платформ із гусеничною та колісною технікою:

Урали - близько 20 од.;

бензовози;

БМП-2 - щонайменше 4 од.

Ця техніка теж призначається для постачання військових на полігоні "Обуз-Леснівський".