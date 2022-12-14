росія перекинула до Білорусі нові ешелони з "Уралами" та БМП [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
росія продовжує перекидати до білорусько-українського кордону військову техніку. Відомо про щонайменше 60 одиниць: "Уралів", бензовозів та БМП-2.
Про це повідомляє ресурс "Білоруські Гаюн".
Зазначається, що перший ешелон відправили 8 грудня з міста Чебаркуль Челябінської області. Він прибув 12 грудня на залізничну станцію Полонка Барановичського району Брестської області. Серед техніки налічувалося 30-40 одиниць нових російських "Уралів", які, ймовірно, призначені для постачання військових рф, що дислокуються на полігоні "Обуз-Лісновський", найближчому до станції Полонка.
Другий ешелон відправили із залізничної станції Острогозьк Воронезької області 11 грудня. Він прибув 14 грудня до Полонки. Загалом в ешелоні було 26 вагонів-платформ із гусеничною та колісною технікою:
- Урали - близько 20 од.;
- бензовози;
- БМП-2 - щонайменше 4 од.
Ця техніка теж призначається для постачання військових на полігоні "Обуз-Леснівський".
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