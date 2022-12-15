Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про те, що в тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області чули потужний вибух. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Як стало відомо, він пролунав в казармі з особовим складом росіян.

За останній тиждень, як мінімум, якраз на окупованій території Луганської області "бавовна" відбувається майже через день. Це або казарми, в основному. Або склади з боєкомплектами. В даному випадку (в Кадіївці - ред. ) це якраз розташування особового складу.

Так, вночі в мережі з'явилася інформація про потужний вибух в окупованій Кадіївці. Спочатку повідомлялося про знищення складу БК противника та його детонацію.

Згодом стало відомо, що вибух стався у казармі, де перебували російські окупаційні війська.