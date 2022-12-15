Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
Українські бійці за останню добу знищили ще 590 окупантів. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
З початку повномасштабного вторгнення рф втратила вже понад 96 тисяч своїх військових.
Бойові втрати противника станом на 15 грудня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 96 590 (+590) осіб ліквідовано,
- танків - 2975 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 5946 (+9) од,
- артилерійських систем - 1943 (+12) од,
- РСЗВ - 406 (+2) од,
- засоби ППО - 211 (+0) од,
- літаків - 281 (+0) од,
- гелікоптерів - 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1644 (+27),
- крилаті ракети - 592 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4563 (+1) од,
- спеціальна техніка - 172 (+1).
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