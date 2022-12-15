У Херсоні окупанти знову вдарили по центру міста [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: 4esnok.by
У четвер, 15 грудня, окупанти знову вдарили по центру Херсона. Про це повідомляє Офіс президента.
100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора.
Є інформація про 2 загиблих.
На місці працюють екстрені служби.
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