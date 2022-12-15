росія хоче легалізувати воєнні злочини: у Зеленського закликали до трибуналу [ Редагувати ]
російська федерація готується зняти відповідальність зі своїх солдатів за воєнні злочини на території України. Відповідні кроки нікчемної країни не повинні уникнути міжнародного правосуддя.
Про це пише в Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Як відзначив Подоляк, відповідні кроки, є спробою легалізувати мародерства. вбивства та ґвалтування російських солдатів по відношенню до українців.
"Зняття Держдумою росії відповідальності за злочини на окупованих територіях, що були здійснені "в інтересах Росії" - це фактична легалізація мародерств, зґвалтувань і вбивств як основних інструментів російської держави. Тепер розумієте, навіщо потрібен міжнародний спецтрибунал?", - пише радник голови Офісу президента.
Зняття Держдумою Рф відповідальності за злочини на окупованих територіях, що були здійснені «в інтересах Росії», – це фактична легалізація мародерств, зґвалтувань і вбивств як основних інструментів російської держави. Тепер розумієте, навіщо потрібен міжнародний спецтрибунал?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 15, 2022
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