російська федерація готується зняти відповідальність зі своїх солдатів за воєнні злочини на території України. Відповідні кроки нікчемної країни не повинні уникнути міжнародного правосуддя.

Про це пише в Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Як відзначив Подоляк, відповідні кроки, є спробою легалізувати мародерства. вбивства та ґвалтування російських солдатів по відношенню до українців.

"Зняття Держдумою росії відповідальності за злочини на окупованих територіях, що були здійснені "в інтересах Росії" - це фактична легалізація мародерств, зґвалтувань і вбивств як основних інструментів російської держави. Тепер розумієте, навіщо потрібен міжнародний спецтрибунал?", - пише радник голови Офісу президента.